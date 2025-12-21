Unfall am Stauende auf A81: Vier Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall am Stauende auf der A81 bei Rottenburg am Neckar (Landkreis Tübingen) sind vier Menschen verletzt worden. Ein 49-Jähriger habe am Samstag den stockenden Verkehr übersehen und sei in das Auto eines 48-Jährigen gefahren, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde dieser Wagen auf zwei weitere Fahrzeuge davor geschoben. Die 11 und 39 Jahre alten Personen im Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers wurden leicht verletzt. Zwei weitere Menschen in den anderen Autos kamen ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus.