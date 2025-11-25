Unfälle wegen Glätte - Streufahrzeug fährt gegen Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen Glätte sind in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) auf einer abschüssigen Straße drei Autos von der Fahrbahn abgekommen. Ein hinzugerufenes Streufahrzeug kam ebenfalls in Schlingern und fuhr gegen ein stehendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Es sei niemand verletzt worden. Die Durchfahrtsstraße des Teilortes Kleinbrettheim sei derzeit gesperrt.

Gegen 5.20 Uhr kam demnach ein 49-Jähriger mit seinem Auto von der Straße ab. Er streifte eine Hauswand und stieß mit einem Baustellenfahrzeug zusammen. Der Schaden wird laut Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt. Anschließend sei ein 67-jähriger Autofahrer nach links von der Straße abgekommen und dort mit einer Straßenlaterne und einem Stein zusammengestoßen. Der Schaden hierbei werde auf 8.000 Euro geschätzt.

Unklare Schäden nach Streufahrzeug-Einsatz

Ein weiterer Autofahrer sei von der Straße abgekommen und habe mit seinem Fahrzeug eine Mauer gestreift. Ob dabei ein Schaden entstand, war laut Polizei zunächst unklar. Ebenso unklar war dies bei dem Unfall des anschließend hinzugerufenen Streufahrzeuges.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es winterlich. Immer wieder ziehen Regen- und Graupelschauer durchs Land, in den höheren Lagen von Schwarzwald und Schwäbischer Alb soll es schneien. Die Temperaturen reichen dabei von maximal 1 Grad im Bergland bis zu immerhin 7 Grad im Breisgau. Auch für Mittwoch heißt es: viel Grau, dazu zeitweise Regen, im Bergland Schnee und Glätte. Dort müssen sich Autofahrer weiter auf glatte Straßen einstellen.