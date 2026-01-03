Unfälle mit Verletzten bei Schnee und Glätte im Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei Schnee und Glätte ist es in Baden-Württemberg zu Unfällen mit mehreren Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 15 Jahre altes Mädchen bei Willstätt (Ortenaukreis) am Freitagabend bei einer Kollision auf glatter Straße schwer verletzt. Sechs weitere Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Beim Abfahren von einer Bundesstraße war ein 41 Jahre alter Fahrer mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort fast frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

In Ellwangen im Ostalbkreis wurde ein 67-Jähriger schwer verletzt, als er am Freitagnachmittag auf einem Radweg mit seinem Pedelec auf der schneebedeckten Straße ins Rutschen kam und stürzte.

Im Neckar-Odenwald- und im Main-Tauber-Kreis rückte die Polizei nach eigenen Angaben seit Freitagabend zu 46 Einsätzen aus. Auf glatter Straße geriet etwa in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ein Fahrer mit seinem Auto in den Gegenverkehr, er stieß dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der Beifahrer erlitt laut Polizei vermutlich einen Beckenbruch und kam in ein Krankenhaus.

Bei anderen Unfällen rutschten Lastwagen quer über die Straße und kamen zum Stehen, was teils zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Fahrer fährt nach Unfall weiter zur Arbeit

Ein 34 Jahre alter Fahrer kam auf der Bundesstraße 30 bei Ravensburg am Freitagabend von der Straße ab, weil er zu schnell auf der schneeglatten Fahrbahn unterwegs war. Er prallte gegen eine Leitplanke - obwohl sein Fahrzeug stark beschädigt wurde, fuhr der Mann aber weiter zu seiner Arbeit und meldete den Unfall erst später bei der Polizei.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm kam es in der Nacht bis zum Morgen zu rund 25 Unfällen auf glatten Straßen. Ein Mensch sei dabei leicht verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Auch der Bodenseekreis war von den winterlichen Straßenverhältnissen betroffen. In der Nacht verlor ein 34 Jahre alter Fahrer auf der Bundesstraße 31 bei Friedrichshafen die Kontrolle über sein Auto und prallte frontal gegen die Mittelschutzplanke, weil er nach dem Schneefall zu schnell unterwegs war. Sein Auto war zudem auf der Hinterachse noch mit Sommerreifen ausgestattet.

Ein 20-Jähriger kam mit einem Streufahrzeug in Kernen (Rems-Murr-Kreis) in der Nacht ebenfalls von der Straße ab, das Fahrzeug kippte dabei auf die Seite.

Bei Schnee und Glätte kam es auch im Landkreis Schwäbisch Hall zu mehreren Unfällen. In Kirchberg an der Jagst wurde ein 27-Jähriger leicht verletzt, als er am Freitagabend mit seinem Wagen ins Rutschen kam. Sein Auto blieb laut Polizeiangaben in einem Böschungsbereich liegen.

Kurz danach kam ein 28-Jähriger auf der Autobahn 6 bei Braunsbach ins Schleudern, bei dem Unfall wurde der 25-jährige Mitfahrer leicht verletzt.

DWD kündigt Schnee und Frost an

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ziehen im Tagesverlauf Schnee- oder Schneeregenschauer durch das Land, vereinzelt können kurze Gewitter auftreten. Demnach ist in Baden und bis zur Alb gebietsweise mit einem bis drei Zentimeter Neuschnee zu rechnen.

In der Nacht zum Sonntag soll es noch vereinzelt Schneeschauer geben. Bei Tiefstwerten zwischen minus 1 und minus 12 Grad könne es zudem örtlich glatt werden, berichtete der DWD.