Unbekannter zieht Zweijährige auf Bobbycar mit sich

Ein fremder Mann soll ein zweijähriges Mädchen auf einem Bobbycar in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) hinter sich hergezogen haben. Er ging an der Familie vorbei und griff dabei an das Lenkrad des Gefährts mit dem Mädchen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Mutter, die ihren einjährigen Sohn auf dem Arm hatte, eilte dem Mann am Sonntag nach Polizeiangaben hinterher und konnte ihn stoppen. Sie stellte sich dann zwischen den Unbekannten und das Bobbycar, um ihn so davon abzuhalten, erneut an den Lenker zu greifen.