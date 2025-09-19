Unbekannter schlägt Mann und wünscht »schönen Tag«

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Mannheim hat ein Unbekannter einem Mann ins Gesicht geschlagen, ihm anschließend aufgeholfen und einen »schönen Tag« gewünscht. Warum er den 72-Jährigen schlug, ist nicht bekannt, wie die Polizei mitteilte. Der Unbekannte soll demnach am Donnerstagabend zwischen zwei Autos aufgetaucht sein. Dann schlug er der 72-Jährigen mit der Faust, sodass dieser umfiel. Daraufhin half er ihm auf, wünschte einen »schönen Tag« und verschwand. Der 72-Jährige kam vorsorglich in eine Klinik.