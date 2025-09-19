Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Unbekannter schlägt Mann und wünscht »schönen Tag«

In Mannheim schlägt ein Unbekannter mit der Faust zu. Doch dann hilft er seinem Opfer auf und verschwindet.

Polizei
Die Polizei sucht nach dem kuriosen Vorfall nach dem Täter. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Die Polizei sucht nach dem kuriosen Vorfall nach dem Täter. (Symbolbild)
Foto: Bernd Weißbrod/DPA

In Mannheim hat ein Unbekannter einem Mann ins Gesicht geschlagen, ihm anschließend aufgeholfen und einen »schönen Tag« gewünscht. Warum er den 72-Jährigen schlug, ist nicht bekannt, wie die Polizei mitteilte. Der Unbekannte soll demnach am Donnerstagabend zwischen zwei Autos aufgetaucht sein. Dann schlug er der 72-Jährigen mit der Faust, sodass dieser umfiel. Daraufhin half er ihm auf, wünschte einen »schönen Tag« und verschwand. Der 72-Jährige kam vorsorglich in eine Klinik.

© dpa-infocom, dpa:250919-930-59906/1