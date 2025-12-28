Unbekannter schlägt Mann mit Barhocker nieder

Als die Polizei eintraf, war der Täter bereits aus der Flucht. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Unbekannter hat einen 46-Jährigen in Mannheim mit einem Barhocker attackiert und schwer verletzt. Grund für den Angriff sei ein Streit mit drei Jugendlichen gewesen, teilte die Polizei mit.

Der 46-Jährige war am Samstag an einer Straßenbahnhaltestelle mit drei Jugendlichen in einen Streit geraten. Die Gründe dafür seien noch unklar, so die Polizei. Ein weiterer, bislang unbekannter Mann habe sich der Gruppe angeschlossen und den 46-Jährigen mit einem Barhocker geschlagen. Den Stuhl habe der Täter aus einem nahegelegenen Lokal entwendet, bestätigte ein Polizeisprecher.

Als die Polizei eintraf, hatten sich die Jugendlichen und der Angreifer bereits entfernt. Der schwer verletzte Mann wurde auf einer Bank sitzend aufgefunden und umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter.