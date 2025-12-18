Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Unbekannter legt mit Nägeln gespicktes Brett auf Feldweg

Versteckte Gefahr für Spaziergänger und Tiere: Ein Nagelbrett mit sechs Zentimeter langen Nägeln sorgt in Beilstein für Aufregung. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Das Nagelbrett war in Erde verbuddelt Foto: Polizeipräsidium Heilbronn/DPA
Ein Unbekannter hat auf einem Feldweg bei Beilstein (Kreis Heilbronn) ein Nagelbrett ausgelegt und damit Menschen und Tiere gefährdet. Das fast drei Meter lange und etwa 15 Zentimeter breite Brett lag auf einer Abzweigung zu einem unbefestigten Weg und war unter einer Erdschicht versteckt, wie die Polizei mitteilte. Aus dem Brett ragten zahlreiche, rund sechs Zentimeter lange Nägel, die eine erhebliche Gefahr für Fußgänger, Radfahrer, Tiere und Fahrzeuge darstellten. Passanten entdeckten die Vorrichtung am Samstag. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

