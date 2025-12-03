Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Unbekannter klebt Schlüssellöcher der Staatsanwaltschaft zu

Ein Unbekannter füllt Sekundenkleber ins Schloss einer Eingangstür der Ravensburger Staatsanwaltschaft. Es ist nicht der erste Fall dieser Art in der Stadt.

Im vergangenen Monat wurden in der Ravensburger Innenstadt bereits Schlösser zugeklebt. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/DPA
Ein Unbekannter hat am Gebäude der Ravensburger Staatsanwaltschaft die Schlüssellöcher einer Eingangstüre mit Sekundenkleber zugeklebt. Auch in ein Briefkastenschloss schmierte ein Täter Klebstoff, wie die Polizei mitteilte. Sie prüft nun einen Zusammenhang mit ähnlichen Taten: Im vergangenen Monat waren in der Ravensburger Innenstadt weitere Schlösser zugeklebt worden. Welche Gebäude im Einzelnen betroffen waren, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht angeben.

