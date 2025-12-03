Unbekannter klebt Schlüssellöcher der Staatsanwaltschaft zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Unbekannter hat am Gebäude der Ravensburger Staatsanwaltschaft die Schlüssellöcher einer Eingangstüre mit Sekundenkleber zugeklebt. Auch in ein Briefkastenschloss schmierte ein Täter Klebstoff, wie die Polizei mitteilte. Sie prüft nun einen Zusammenhang mit ähnlichen Taten: Im vergangenen Monat waren in der Ravensburger Innenstadt weitere Schlösser zugeklebt worden. Welche Gebäude im Einzelnen betroffen waren, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht angeben.