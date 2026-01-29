Unbekannter fährt Seniorin an und setzt sie beim Arzt ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Unbekannter hat beim Rangieren in Ludwigsburg eine Seniorin angefahren und anschließend beim Arzt abgesetzt, anstatt den Notruf zu wählen. Der Mann hinterließ ihr lediglich einen Zettel mit einer Handynummer, deren Echtheit unklar ist, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die 79-Jährige stürzte auf den Gehweg, ihr genauer Verletzungsgrad blieb offen.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ob der Mann die verletzte Frau in die Praxis begleitete und was der Arzt vor Ort feststellte, war ebenfalls unklar. Auch ob der Mann ermittelt werden konnte, blieb ungeklärt. Die Polizei bat etwaige Zeugen des Unfalls am Mittwoch um Hilfe.