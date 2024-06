Aktuell Land

Unbekannter erbeutet Geld und Wertsachen bei Hauseinbruch

Hochwertige Taschen, Uhren, Bargeld und Gold im Gesamtwert von mehreren Hunderttausend Euro hat ein Unbekannter aus einem Wohnhaus in Ravensburg gestohlen. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg am Montag mit. Der Einbrecher schlug am Sonntagmorgen ein Fenster ein und gelangte so in das Haus, hieß es in einer Polizeimitteilung dazu. Die Ermittler suchen nun nach Zeuginnen und Zeugen.