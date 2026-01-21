Unbekannte Substanz in Gebäude in Konstanz - Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einem Gebäude in der Konstanzer Altstadt ist eine noch unbekannte Substanz ausgetreten - es gibt mehrere Verletzte. Nach aktuellem Stand seien 15 Personen leicht verletzt, drei Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin der dpa.

Wegen der unklaren Gefahrenlage wurde der Bereich rund um den Konstanzer Münsterplatz gesperrt. Es laufe ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften, hieß es in einer Polizeimitteilung.

Aus bislang unbekannter Ursache sei vermutlich im Kulturzentrum ein noch unbekannter Stoff ausgetreten. Die Feuerwehr ermittle mittlerweile in dem Gebäude bezüglich des Stoffes.