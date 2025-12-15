Unbekannte stehlen Stromtrassen-Kabel in Mannheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Durch einen Kupferkabeldiebstahl ist auf einer Baustelle in Mannheim ein Schaden von mehreren Zehntausenden Euro entstanden. Der oder die bislang unbekannten Täter hätten die Kabel von einer Rolle abgeschnitten, teilte die Polizei mit. Mit ihrer Beute seien sie dann entkommen.

Der Diebstahl führe nun zu einem vorübergehenden Baustopp. Das 750 Meter lange Kabel muss in voller Länge für eine Stromtrasse verbaut werden. Fehlen nur wenige Meter, ist das Kabel unbrauchbar. Der Schaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.