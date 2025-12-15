Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Unbekannte stehlen Stromtrassen-Kabel in Mannheim

Vorübergehender Baustopp wegen Kabelklau: Unbekannte haben mehrere Meter mitgenommen. Der Schaden ist hoch.

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht
Zeugen können sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau melden. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/DPA
Durch einen Kupferkabeldiebstahl ist auf einer Baustelle in Mannheim ein Schaden von mehreren Zehntausenden Euro entstanden. Der oder die bislang unbekannten Täter hätten die Kabel von einer Rolle abgeschnitten, teilte die Polizei mit. Mit ihrer Beute seien sie dann entkommen.

Der Diebstahl führe nun zu einem vorübergehenden Baustopp. Das 750 Meter lange Kabel muss in voller Länge für eine Stromtrasse verbaut werden. Fehlen nur wenige Meter, ist das Kabel unbrauchbar. Der Schaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.

