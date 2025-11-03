Unbekannte sprengen Geldautomat in Nürtingen und flüchten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Unbekannte haben in der Nacht einen Geldautomaten in einem Stadtteil von Nürtingen (Landkreis Esslingen) gesprengt. Anwohner seien gegen 3.30 Uhr durch die Explosion aufgeschreckt worden und hätten den Notruf gewählt, sagte ein Polizeisprecher. Bei der Sprengung des Automaten im Erdgeschoss eines Hauses sei niemand verletzt worden, das Gebäude stehe leer, so der Sprecher. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Zeugen hätten direkt nach der Tat vier maskierte Unbekannte in einen dunklen Wagen einsteigen und mit hoher Geschwindigkeit flüchten sehen. »Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen gelang den Tätern mit Bargeld in noch unbekannter Höhe die Flucht«, teilte die Polizei mit.

Die Wucht der Explosion muss groß gewesen sein, auf Fotos waren Trümmerteile und zerbrochene Schaufensterscheiben zu sehen. Laut Polizei wurden der Automat und der Vorraum der Bank erheblich beschädigt. Auch das gesamte Gebäude sei durch die Wucht der Explosion stark in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es. Der Sachschaden könne derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat gemeinsam mit Experten des Landeskriminalsamts die Ermittlungen aufgenommen.