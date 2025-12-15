Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Unbekannte sprühen linke Parolen auf Häuser in Ludwigsburg

Polizeifeindliche Parolen und linke Symbole tauchen in der Nacht auf etlichen Gegenständen auf. Wer hat etwas gesehen?

Polizei
Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Etliche politische Parolen und Symbole sollen mehrere Täter auf Fassaden, Fenster und Blumentöpfe in Ludwigsburg gesprüht haben. Nach Angaben der Polizei sind die mutmaßlichen Täter der linken Szene zuzuordnen. Von einem Stadtplatz seien die bislang Unbekannten in mehrere Straßen gegangen. Unter anderem wurden die Symbole Hammer und Sichel angebracht, ebenso die Abkürzung »ACAB« (all cops are bastards, englisch für: »Alle Polizisten sind Mistkerle«). Hinweise zu den Tätern gebe es bisher nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

