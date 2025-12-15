Unbekannte sprühen linke Parolen auf Häuser in Ludwigsburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Etliche politische Parolen und Symbole sollen mehrere Täter auf Fassaden, Fenster und Blumentöpfe in Ludwigsburg gesprüht haben. Nach Angaben der Polizei sind die mutmaßlichen Täter der linken Szene zuzuordnen. Von einem Stadtplatz seien die bislang Unbekannten in mehrere Straßen gegangen. Unter anderem wurden die Symbole Hammer und Sichel angebracht, ebenso die Abkürzung »ACAB« (all cops are bastards, englisch für: »Alle Polizisten sind Mistkerle«). Hinweise zu den Tätern gebe es bisher nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.