Unbekannte sprühen Hakenkreuz-Graffitis - Kripo ermittelt

Im Vaihinger Stadtteil Kleinglattbach haben Unbekannte Hakenkreuz-Graffitis gesprüht. Die Hakenkreuze seien in der Nacht zum Sonntag gleich an mehreren Orten aufgetaucht, teilte die Polizei mit. Etwa an Lagerboxen in einer Bahnhofs-Unterführung, auf zwei Autos und an einem Stromverteilerhaus. Auf einem Spielplatz sprühten die Unbekannten Hakenkreuze auf ein Klettergerüst und eine Rutsche. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.