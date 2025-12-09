Unbekannte schütten Gülle gegen Haustür

Bitte aktivieren Sie Javascript

Unbekannte haben an der Haustür eines Wohnhauses in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) Gülle ausgeleert. Die Gülle sei gegen die Wand gekippt worden und auf den Boden gelaufen, sagte ein Polizeisprecher. Laut Polizei handelte es sich um mehrere Liter, mutmaßlich nutzten die Täter am Montagabend ein größeres Behältnis, um diese heranzuschaffen. Eine Bewohnerin des Wohnhauses in einer Schwäbisch Gmünder Siedlung hatte den Fall gemeldet. Hintergründe und Schadenshöhe waren zunächst unklar.