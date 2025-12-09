Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Unbekannte schütten Gülle gegen Haustür

Stinkende Überraschung: In Schwäbisch Gmünd landet Gülle am Eingang eines Wohnhauses. Was die Polizei bisher weiß.

An einer Schwäbisch Gmünder Wohnhaustür und nicht auf einem Feld ist Gülle gelandet. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/DPA
An einer Schwäbisch Gmünder Wohnhaustür und nicht auf einem Feld ist Gülle gelandet. (Symbolbild)
Unbekannte haben an der Haustür eines Wohnhauses in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) Gülle ausgeleert. Die Gülle sei gegen die Wand gekippt worden und auf den Boden gelaufen, sagte ein Polizeisprecher. Laut Polizei handelte es sich um mehrere Liter, mutmaßlich nutzten die Täter am Montagabend ein größeres Behältnis, um diese heranzuschaffen. Eine Bewohnerin des Wohnhauses in einer Schwäbisch Gmünder Siedlung hatte den Fall gemeldet. Hintergründe und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

