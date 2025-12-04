Unbekannte lässt sich von Zug überrollen und rennt davon

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Unbekannte hat sich in Wannweil (Kreis Reutlingen) von einem fahrenden Zug überrollen lassen und ist laut Bundespolizei anschließend lachend davongelaufen. Die Verdächtige, deren Alter auf zwischen 15 und 18 Jahren geschätzt werde, habe sich zwischen die Schienen flach auf den Boden gelegt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Ein Regionalzug von Tübingen nach Reutlingen preschte mit 110 Kilometern pro Stunde heran und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Zug fuhr über die Verdächtige.

Als der Zug nach der Notbremsung zum Stehen gekommen sei, habe eine Zugmitarbeiterin beobachtet, wie die Verdächtige davongelaufen sei und gelacht habe. Durch die Notbremsung wurde niemand verletzt. Nach dem lebensgefährlichen Vorfall am Mittwoch ermittelt die Polizei nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.