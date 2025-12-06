Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Unbekannte greifen 16-Jährigen auf Nachhauseweg an

Mit einer Gürtelschnalle attackieren zwei Angreifer einen Teenager. Wie der Jugendliche den Tätern dennoch entkam.

Der Jugendliche flüchtete in ein Hotel und verständigte die Polizei. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Zwei Unbekannte haben einen 16-Jährigen auf seinem Nachhauseweg in Esslingen am Neckar verfolgt und angegriffen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, erlitt der Jugendliche dabei leichte Verletzungen. Als der 16-Jährige am Freitagabend versuchte, davonzulaufen, holten ihn die Verfolger ein. Sie sollen ihn zu Boden geworfen, geschlagen und getreten haben. 

Nach Angaben der Polizei prügelte einer der Angreifer mit einer Gürtelschnalle auf den Jugendlichen ein. Während des Übergriffs hätten die Täter den 16-Jährigen durchgehend beleidigt. Dem Verletzten gelang die Flucht. In einem nahegelegenen Hotel fand er Hilfe. Die Polizei sucht nach den Tätern.

