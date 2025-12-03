Unbekannte erbeuten sechsstellige Summe aus Bankautomat

Bitte aktivieren Sie Javascript

Unbekannte haben aus einem Bankautomaten in Calw (Landkreis Calw) Bargeld im niedrigen sechsstelligen Eurobereich gestohlen. Polizeiangaben zufolge verschafften sich die Täter in der Nacht auf Montag gewaltsam Zugang zum Bankgebäude und hebelten den Automaten auf. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtungen. Gesprengt wurde er nicht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Wie viele Täter beteiligt waren und ob es eine Videoaufzeichnung gibt, war der Polizei zunächst nicht bekannt. Es entstand zudem ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.