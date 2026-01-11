Umgestürzter Schneepflug soll kommende Woche geborgen werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der umgestürzte Schneepflug im Nordschwarzwal soll erst im Laufe der kommenden Woche geborgen werden. Wegen der aktuellen Wetterverhältnisse sei dies vorher nicht möglich, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer hatte am Samstag auf einer schneebedeckten Straße bei Forbach (Kreis Rastatt) die Kontrolle über das Räumfahrzeug verloren. Daraufhin stürzte der Schneepflug einen Abhang hinunter, überschlug sich und blieb schließlich an einer Hauswand liegen.

Für die Bergung ist ein Spezialfahrzeug nötig. Dies müsse sicher auf der Straße stehen können, führte der Sprecher weiter aus. Doch wegen der aktuellen Wetterverhältnisse sei die Straße zu glatt. Gefahr durch auslaufende Betriebsstoffe bestehe nicht, versicherte bereits eine Polizeisprecherin am Samstag. Die Bergung habe somit auch keine unmittelbare Dringlichkeit.

Bei dem Unfall erlitt die 56 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen, der 53 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt. Sanitäter brachten die beiden in eine Klinik. Die Ermittler schätzen den Schaden an dem Räumfahrzeug auf etwa 30.000 Euro. Wie hoch der Schaden an dem Haus ist, war zunächst unklar.