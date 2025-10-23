Umgestürzter Baum - Zugausfälle in Karlsruhe und Pforzheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein wegen des Unwetters umgestürzter Baum hat für zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen in Pforzheim und Karlsruhe gesorgt. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte, war der Baum in der Nähe eines Bahnhofs in Remchingen (Enzkreis) auf die Gleise gefallen. Ein heranfahrender Zug konnte demnach noch rechtzeitig bremsen. Zuvor hat die »Badische Neueste Nachrichten« berichtet.

Verletzt wurde niemand, wie es von einem Sprecher der Deutschen Bahn (DB) hieß. Die Insassen wurden demnach zu Fuß zum Bahnsteig gebracht. Zwei Ersatzbusse hätten die Reisenden dann mitgenommen.

Der Vorfall habe sich auf den Zugverkehr der zwei naheliegenden Städte Karlsruhe und Pforzheim ausgewirkt, wie die DB mitteilte. Welche Züge davon betroffen waren, teilte die DB vorerst nicht mit. Die Strecke sollte noch am Donnerstag freigegeben werden. Der Baum sei bereits von den Gleisen weggebracht worden.