Aktuell Land

Umgekippter Lastwagen sorgt für Behinderungen auf A81

Pendler auf der Autobahn 81 müssen in beide Fahrtrichtungen mehr Zeit einplanen. Ein umgekippter Lastwagen sorgt seit Freitagmorgen für Behinderungen in Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhause, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Das Fahrzeug liege auf der Mittelleitplanke und blockiere damit mehrere Spuren. In Fahrtrichtung Stuttgart musste die linke und die mittlere Fahrbahn gesperrt werden. In Fahrtrichtung Heilbronn ist die linke Spur nicht befahrbar.