Umfrage: Jeder Fünfte sorgt sich um seinen Job im Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Menschen in Baden-Württemberg haben Angst um ihren Job. Jeder Fünfte sorgt sich um seinen Arbeitsplatz, wie aus einer in Stuttgart veröffentlichten Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Unternehmer Baden-Württemberg hervorgeht. Männer fürchteten deutlich mehr um ihr Beschäftigungsverhältnis als Frauen, jüngere Erwerbstätige mehr als ältere.

Der Präsident der Unternehmer Baden-Württemberg, Thomas Bürkle, sagte, die Menschen im Land seien besorgt, und diese Besorgnis erschöpfe sich nicht in kurzfristigen Stimmungswerten. »Sie reicht tief in das Zukunftsvertrauen hinein. Wir müssen das ernst nehmen.« Der repräsentativen Umfrage zufolge sieht die Mehrheit der Bevölkerung im Südwesten die Lage der Industrie kritisch. 38 Prozent halten die Lage der Industrie im Bundesland für gut, 56 Prozent für schwierig wie Allensbach-Geschäftsführerin Renate Köcher mitteilte.

Umfrage wenige Monate vor der Landtagswahl

Baden-Württemberg ist stark durch die Autoindustrie und ihre Zulieferer und den Maschinenbau geprägt. Viele Unternehmen kündigten in der Vergangenheit zum Teil einen massiven Stellenabbau an. So will unter anderem Bosch Tausende Jobs streichen. Aber gleichfalls bauen Porsche, Mercedes-Benz, Daimler Truck oder viele kleinere Mittelständler Arbeitsplätze ab. 79 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass eine fortgesetzte Schwächung der Industrie den Wohlstand im Land bedrohen würde. Köcher sagte, insbesondere in der jungen Generation gebe es mittlerweile weit verbreitet die Befürchtung, dass das Wohlstandsniveau sinken und sie entsprechend nicht das Wohlstandsniveau ihrer Eltern erreichen werde.

Der Unternehmerverband gab die Erhebung wenige Monate vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg in Auftrag. Die Wahl ist am 8. März 2026. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt nicht mehr an. In den Umfragen liegt die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Manuel Hagel derzeit vor den Grünen. Ihr Spitzenkandidat ist der frühere Landwirtschaftsminister Cem Özdemir.