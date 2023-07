Aktuell Land

Ulmer »Nabada« am Schwörmontag findet statt

Das »Nabada«, der traditionelle Festzug mit zahlreichen Booten und Flößen auf der Donau am Schwörmontag, findet statt. Das teilte die Stadt Ulm am Nachmittag mit. Zuvor stand die Veranstaltung, die nach städtischen Angaben stets Zehntausende Zuschauer und Teilnehmende anzieht, wegen des Wetters auf der Kippe. »Regen darf die Ulmerinnen und Ulmer nicht abhalten«, sagte Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU). Sturm und Gewitter aber schon. In diesem Fall wäre der Festzug abgesagt worden.