Ulmer Basketballer holen US-Profi Simon zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat den US-Amerikaner Justin Simon zurückgeholt und mit einem Vertrag bis zum Saisonende ausgestattet. Sein Transfer ist eine Reaktion auf die vielen Verletzungen im Team und den Abgang von Bryce Brown, wie der Vizemeister mitteilte.

Simon trug bereits in der Spielzeit 2021/2022 das Trikot der Schwaben. Auch für die MHP Riesen Ludwigsburg spielte der 29-Jährige schon.

Für die Saison 2025/2026 hatte der Allrounder eigentlich in China unterschrieben. Nachdem der Saisonstart dort um zwei Monate verschoben wurde, habe sich Simon für eine Vertragsauflösung und einen Wechsel entschieden, erklärten die Ulmer.