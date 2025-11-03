Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Uhr im Wert von 180.000 Euro nach Deutschland geschmuggelt

Zollbeamte entdecken bei einer Kontrolle am Flughafen Stuttgart eine nicht angemeldete Luxusuhr. Der Besitzer zahlt Einfuhrabgaben in Höhe von 34.000 Euro noch vor Ort.

Gegen den 42-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. (Symbolbild) Foto: Leonie Asendorpf/DPA
Foto: Leonie Asendorpf/DPA

Ein Mann hat eine knapp 180.000 Euro teure Armbanduhr von der Schweiz nach Deutschland geschmuggelt. Beamte des Zolls kontrollierten den 42-Jährigen am Samstagabend am Flughafen Stuttgart, wie das Hauptzollamt Stuttgart mitteilte. Er war von Zürich aus eingeflogen und wollte den Flughafen durch die grüne Tür für anmeldefreie Waren verlassen. Bei der Kontrolle im Zollbüro zeigte er dann seine nicht angemeldete Uhr. Die fälligen Einfuhrabgaben in Höhe von 34.000 Euro bezahlte der Mann vor Ort.

