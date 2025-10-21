U-Haft für 20-Jährigen nach Angriff auf Nachbarin

Ein Mann soll in die Wohnung seiner Nachbarin eingedrungen sein - und sitzt jetzt in U-Haft. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem er seine schlafende Nachbarin in Tübingen angegriffen haben soll, sitzt ein 20-Jähriger in Untersuchungshaft. Aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung befinde sich der Mann in einem Justizvollzugskrankenhaus, hieß es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Weitere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht. Der Mann soll vergangene Woche in die Wohnung seiner schlafenden Nachbarin eingedrungen sein und versucht haben, diese zu ersticken.

Gegen den Deutschen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt, wie die Polizei zuvor mitgeteilt hatte. Wie genau der Mann in die Wohnung gelang, blieb vorerst unklar. Zum Motiv und den Hintergründen der Tat werde weiter ermittelt, sagte ein Sprecher.

Junger Mann soll versucht haben, das Opfer zu ersticken

Laut einer früheren Mitteilung habe der Mann die schlafende 24-Jährige angegriffen, woraufhin sie sich gewehrt habe. Sie konnte den Angreifer den ersten Erkenntnissen zufolge aus der Wohnung herausdrängen. Im Treppenhaus soll der Mann versucht haben, sein Opfer über das Treppenhausgeländer zu stoßen. Doch die 24-Jährige konnte zurück in ihre Wohnung flüchten und die Polizei verständigen. Sie wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Die Polizei nahm den Mann im Stadtgebiet von Tübingen im Rahmen einer Fahndung vorläufig fest. Aufgrund akuter gesundheitlicher Probleme wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Woher diese gesundheitlichen Probleme stammten, gab der Sprecher nicht an.