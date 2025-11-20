TVB Stuttgart verleiht Handballer Toskas nach Frankreich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart und Rückraumspieler Achilleas Toskas gehen vorerst getrennte Wege. Der griechische Nationalspieler wechselt auf Leihbasis bis Saisonende zu Chambéry Savoie nach Frankreich, wie die Schwaben mitteilten. Toskas' Vertrag läuft in Stuttgart noch bis Sommer 2027, in dieser Spielzeit kam er bislang auf zwei Einsätze.

»Achilleas hat in dieser Saison nur wenig Spielzeit erhalten. Für seine Entwicklung ist es jedoch enorm wichtig, regelmäßig auf dem Feld zu stehen«, begründete TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt die Entscheidung.