Tunnel bei Großer Wendlinger Kurve durchschlagen

Der Ausbau der Bahn-Anbindung aus und in Richtung Tübingen an die Neubaustrecke Stuttgart-Ulm ist einen großen Schritt vorangekommen. Am Dienstag haben Mineure den Tunnel für die sogenannte Große Wendlinger Kurve nach rund 660 Metern Strecke durchgeschlagen. Die Deutsche Bahn sprach von einem »Meilenstein beim Ausbau der Schienenwege in der Region«.