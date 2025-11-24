Tumult und Bedrohung mit Messer bei Hühnerschlachtung in Bad Säckingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sieben Personen sind im Landkreis Waldshut festgenommen worden, nachdem die Polizei zu einer Hühnerschlachtung in einem Hinterhof gerufen worden war. Die anwesenden Mitglieder einer Großfamilie waren »vom Erscheinen der Polizei wenig begeistert« und es entstanden am Sonntagmittag in Bad Säckingen »tumultartige Szenen«, wie es in einer Polizeimitteilung heißt. Ein Polizist sei von einer Person mit einem Messer bedroht worden.

Mehrere Hühner sollten nach bisherigen Erkenntnissen in dem Hinterhof nicht tierschutzgerecht geschlachtet werden. Neben den sieben Festgenommenen waren noch weitere Menschen vor Ort, sie flüchteten der Polizei zufolge. Acht Hühner starben, 15 weitere Tiere wurden gerettet und vom Veterinäramt in Obhut genommen.