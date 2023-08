Aktuell Land

Tui mahnt Reisebüro wegen politischer Werbung ab

Wegen parteipolitischer Werbung innerhalb eines Reisebüros hat der Touristikveranstalter Tui einen Reisebüro-Besitzer und Hechinger AfD-Stadtrat zwei Mal abgemahnt. Das Reisebüro, das einen Agenturvertrag mit Tui hat, müsse außerdem das blaue Konzernlogo an der Fassade des Büros in Hechingen entfernen, sagte ein Tui-Sprecher am Montag. »Sollte es zu nochmaligen Aushängen parteipolitischer Werbung kommen, werden wir den Vertrag kündigen.« Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.