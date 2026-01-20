TSG Hoffenheim verleiht Talent Benjamin an Altach

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim gibt sein Sturmtalent Precious Benjamin bis Saisonende an den österreichischen Erstligisten SCR Altach ab. Die Leihe des 19 Jahre alten Nigerianers zum Tabellenneunten der österreichischen Bundesliga laufe bis Saisonende, teilte die TSG mit.

»Für seine Entwicklung ist es nun wichtig, auf hohem Niveau regelmäßig Wettkampfpraxis zu sammeln, in Altach findet er dafür sehr gute Voraussetzungen«, sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Mittelstürmer Benjamin war vor rund einem Jahr vom Grassrunners FC in Nigeria zur TSG gekommen, wurde bisher aber in keinem Pflichtspiel eingesetzt.