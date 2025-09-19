TSG Hoffenheim fordert Bayern München heraus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Heimfluch hin oder her: Gegen Bayern München will die TSG 1899 Hoffenheim diesen besiegen und dem Meister die erste Saisonniederlage beibringen. »Man braucht einen ganz besonderen Tag. Aber den besonderen Tag kann man einleiten, wenn man wirklich bereit dafür ist. Es ist eine ultimative Herausforderung gegen den Liga-Krösus«, sagte Hoffenheims Coach Christian Ilzer vor der Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Er weiß aus Erfahrung, wie schwer es werden wird, die beste Mannschaft Deutschlands bezwingen zu können. Um gegen sie etwas mitzunehmen, brauche es einen guten Spielverlauf, um ein Momentum zu bekommen. »Man muss auch im Kopf bereit sein, muss einen klaren Plan haben, sehr konkret und entschlossen sein«, sagte der Österreicher.

Hohe Niederlagen der Vorsaison abgehakt

Daran hat er mit seinem Trainerteam in den vergangenen Tagen getüftelt. In die Karten bezüglich Personal und Spielidee ließ er sich natürlich nicht blicken. »Man versucht immer, Details anzupassen. Details so auszurichten, dass es uns den ein oder anderen Vorteil im Spiel bringen könnte. Aber die Erfahrung zeigt, dass man mit der Herangehensweise arbeiten soll, die auch das eigene Spiel auszeichnet«, sagte er.

In der letzten Saison erlebte Ilzer mit Hoffenheim jeweils zwei herbe Niederlagen. Im Januar hieß es 0:5, im Mai daheim 0:4. »Hinter letzte Saison haben wir einen dicken Schlussstrich gezogen. Wir müssen eine Spitzenleistung abrufen, die wird auch dringend nötig sein. Man startet mit einem Punkt und hat die Chance, noch zwei weitere hinzuzugewinnen. Das muss unser Zugang sein«, sagte der 47-Jährige, der sich auf ein Wiedersehen mit Tom Bischof freut.