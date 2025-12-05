TSG-Coach Ilzer vor Topduell mit BVB: Haben uns das verdient

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trainer Christian Ilzer von der TSG 1899 Hoffenheim geht nicht davon aus, dass das DFB-Pokal-Aus des kommenden Gegners Borussia Dortmund ein Vorteil für die Kraichgauer ist. »Das wird sie geärgert haben«, sagte Ilzer. Es sei aber kein Vorteil für seine Mannschaft, sagte der Coach vor der Auswärtspartie beim BVB am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Das Duell ist das eigentliche Topspiel am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der BVB ist vor dem Wochenende Tabellendritter. Die Hoffenheimer liegen zwei Punkte und zwei Plätze hinter Dortmund und würden bei einem Sieg an den Gastgebern vorbeiziehen. Es sei ein Topspiel, das man sich verdient habe, meinte Ilzer.

Keine Angst, aber Respekt vor der Atmosphäre

Die Vorfreude auf die Partie ist groß bei dem Österreicher. »Es wartet ein Gegner, der uns sicher alles abverlangen wird«, erklärte Ilzer, der vor allem die Stimmung in Dortmund hervorhob. »Wir haben vor dieser Atmosphäre jetzt keine Angst, aber natürlich den nötigen Respekt.«

Personell kann Ilzer nahezu aus dem Vollen schöpfen. Vor einer Rückkehr in den Kader steht der Tscheche Adam Hlozek, der zuletzt wochenlang wegen eines Kahnbeinbruchs ausgefallen war. In der Startelf könnten dieselben Spieler stehen wie zuletzt beim überzeugenden 3:0 zu Hause gegen den FC Augsburg.