Trotz Unwetterwarnung nur wenige Unfälle im Südwesten

Trotz Unwetterwarnungen vor Schnee und Glätte ist es in der Nacht zu vergleichsweise wenigen Unfällen gekommen. Im Nordschwarzwald stürzte ein Schneepflug einen Abhang hinunter. Dabei wurden die beiden Insassen verletzt. Zudem gab es mehrere Unfälle mit Blechschäden.

Durch das Wochenende seien in der Früh grundsätzlich weniger Autofahrer auf den Straßen unterwegs, wie Sprecher von mehreren Polizeipräsidien sagten. Man hoffe, dass es auch im Laufe des Tages bei so wenigen Unfällen bleibt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet noch den ganzen Tag mit weiterem Schneefall in Teilen des Landes.

Schneepflug stürzt Abhang hinunter

Im Schwarzwald ist es in der Nacht zu mehreren Unfällen gekommen. Auf der glatten Fahrbahn der Bundesstraße 462 bei Forbach (Kreis Rastatt) geriet ein Schneepflug am Morgen ins Rutschen und stürzte einen Abhang hinunter. Das Fahrzeug habe sich überschlagen und sei schließlich am Fuß des Abhangs liegen geblieben, wie eine Sprecherin sagte. Die beiden Insassen erlitten leichte Verletzungen.

Das Präsidium in Pforzheim zählte am Morgen etwa sieben wetterbedingte Unfälle. Dabei seien lediglich Sachschäden entstanden. Besonders betroffen seien die Landkreise Calw und Freudenstadt gewesen, wie ein Sprecher sagte. In Bad-Liebenzell war etwa ein Reisebus ins Rutschen gekommen und habe nicht mehr weiterfahren können. Nachdem der Winterdienst die Straße gestreut hatte, habe der Bus aus eigener Kraft weiterfahren können. Fahrgäste seien zu dem Zeitpunkt nicht an Bord gewesen.

Die Beamten des Polizeipräsidiums Ravensburg mussten in der Nacht insgesamt zehnmal wegen Unfällen auf glatten und zugeschneiten Straßen ausrücken. Dabei seien ebenfalls ausschließlich Sachschäden entstanden.

Wegen Orkanböen stürzen mehrere Bäume und Bauzäune um

Im Hochschwarzwald ist es in der Nacht zudem zu mehreren Einsätzen wegen umgestürzter Bäume und Bauzäunen gekommen. Das Polizeipräsidium in Freiburg verzeichnete 14 entsprechende Einsätze. Der DWD hatte auf den Schwarzwaldgipfeln Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde vorhergesagt. Unfälle habe es nicht vermehrt gegeben. Die Zahlen seien mit einer üblichen Nacht zu Samstag vergleichbar, so ein Sprecher. Verletzt wurde niemand.

Unwetterwarnungen gelten weiter

Noch bis in die Nacht zu Sonntag gelten in Teilen Baden-Württembergs Unwetterwarnungen. Der DWD warnt vor extremem Schneefall. Oberhalb von 600 Metern sei mit Mengen zwischen 20 und 40 Zentimetern Neuschnee zu rechnen. In Staulagen des Schwarzwaldes könnten bei unwetterartigem Schneefall bis zu 50 Zentimeter fallen. Aber auch in tieferen Lagen falle Schnee. Dabei wird es verbreitet glatt.