Trotz Schnellbremsung: Mann von Zug erfasst und verletzt

Ein 56-Jähriger ist am Bahnhof in Kuchen (Kreis Göppingen) von einem Metropolexpress erfasst und schwer verletzt worden. Der Zug erwischte den Mann am Sonntagnachmittag trotz Schnellbremsung, wie die Bundespolizei mitteilte. Den bisherigen Erkenntnissen nach lief der mutmaßlich alkoholisierte Mann entlang der Gleise von Gingen nach Kuchen. Die 34 Fahrgäste seien nicht verletzt worden.

Der Zug sei mit etwa 120 Kilometern pro Stunde gefahren. Der Triebfahrzeugführer des Metropolexpresses habe den Mann im Gleisbereich erkannt und eine Schnellbremsung eingeleitet. Zudem sei ein Achtungspfiff abgegeben worden. Trotzdem habe der Zug den Mann erfasst, hieß es.

Der Rettungsdienst brachte den 56-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Bahnstrecke zwischen Gingen und Kuchen wurde für rund zwei Stunden gesperrt. Nun ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den 56-Jährigen.