Trotz Patzern: KSC-Coach Eichner stärkt Abwehrchef Franke

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trainer Christian Eichner vom Karlsruher SC stärkt Abwehrchef Marcel Franke den Rücken, nachdem der Routinier zuletzt immer wieder großen Anteil an Gegentreffern hatte. »Wir haben einfach keine Zweifel an Marcel Franke«, sagte der Coach und sprach dem 32-Jährigen eine Stammplatz-Garantie für das Spiel an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96 aus. Franke sei »ein überragender, ein Top-Spieler« für den badischen Fußball-Zweitligisten, so Eichner weiter.

Der Verteidiger fiel wegen einer Verletzung der Bauchmuskulatur zeitweise aus. Seit seiner Rückkehr verursachte er Strafstöße gegen den FC Schalke 04 (2:1) sowie bei Arminia Bielefeld (0:4). Vor dem 0:1 gegen die SV Elversberg (2:3) verlor er als letzter Mann den Ball. »Mannschaftssport und der Umgang mit Führungsspielern bedeuten in meiner Welt, dass man nicht von ihrer Seite weicht«, sagte Eichner.

Ein Trio fehlt, ein Duo ist fraglich

Im Duell mit dem Aufstiegsaspiranten werden verletzungsbedingt weiterhin Louey Ben Farhat und Lilian Egloff fehlen. Zudem muss Christoph Kobald wegen einer Gelbsperre aussetzen. Fraglich sind Nicolai Rapp und Dzenis Burnic, bei denen Eichner noch das Abschlusstraining abwarten möchte.

In der Tabelle könnten die Karlsruher bei einem Sieg nach Punkten mit Hannover gleichziehen. Allerdings warnt Eichner vor dem Konkurrenten. Dieser habe ihn trotz eines großen Umbruchs im Sommer »beeindruckt«, sagte der 43-Jährige. »Sie haben sehr, sehr schnell zueinandergefunden, und für mich ist das eine Mannschaft, die ich bis zum Schluss ganz, ganz oben erwarte.«