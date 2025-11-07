Trotz Konkurrenz im Mittelfeld: Hjulmand lobt Andrich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zum Abschluss von drei intensiven Wochen mit sieben Spielen erwartet Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim. »Wir sind bereit und fokussiert, um die drei Wochen mit einem Sieg zu beenden«, sagte Bayer-Trainer Kasper Hjulmand. Es wäre vor der Länderspielpause der fünfte Erfolg bei zwei Niederlagen.

Dass die Aufgabe gegen Heidenheim gelingt, dazu soll auch wieder Robert Andrich beitragen. Der Bayer-Kapitän fehlte am Dienstag beim Champions-League-Erfolg gegen Benfica Lissabon (1:0) wegen einer Rot-Sperre. Und am Donnerstag fehlte Andrich dann auch im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die kommenden Länderspiele. Bayer-Trainer Hjulmand aber hat nur lobende Worte für den 31-Jährigen.

Bayer-Trainer: »Für diese Mannschaft sehr wichtig«

»Rob ist für mich sehr, sehr wichtig. Für diese Mannschaft ist er sehr wichtig. Er macht einen super Job«, sagte Hjulmand. »Ich hoffe, dass er bei der nächsten Nominierung wieder dabei ist«, sagte der 53-Jährige.

Ibrahim Maza ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar. (Archivbild) Foto: Tom Weller/DPA Ibrahim Maza ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar. (Archivbild) Foto: Tom Weller/DPA

In Lissabon wurde Andrich von Ibrahim Maza im defensiven Mittelfeld ersetzt. Der eigentlich offensivere 19-Jährige zeigte eine starke Leistung. »Es war nicht alles perfekt, aber er hat ein gutes Spiel gemacht. Konkurrenz ist immer gut«, sagt Hjulmand. Zugleich betonte der Däne, dass Maza ein sehr flexibler Spieler sei, »mit dem wir auf mehreren Positionen spielen können. Das mag ich.«