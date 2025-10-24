Trotz Gegentor-Flut: Flekken bleibt Leverkusens Nummer eins

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand hält trotz zehn Gegentoren in den vergangen beiden Spielen weiterhin an Mark Flekken als Stammtorwart fest. »Er hat Qualität und hilft der Mannschaft. Natürlich sieht man das nicht immer mit drei Gegentoren in Mainz und sieben gegen Paris. Man spricht immer über den Torwart, aber es ist ein Kollektiv zu verteidigen«, sagte der Däne vor dem Spiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Vor der 2:7-Niederlage in der Champions League hatte der Vizemeister in Mainz nur knapp mit 4:3 gewonnen. »Ich finde unser Problem in diesen zwei Spielen war nicht nur Mark, es ist eine Teamleistung«, betonte Hjulmand. Flekken sei »sehr bereit zu lernen und besser zu werden«. Allerdings gebe es mit Janis Blaswich durchaus auch eine Konkurrenzsituation: »Mark ist aktuell unser erster Keeper, aber es gibt Konkurrenz«, so der Coach.

Nach der herben Pleite gegen Paris Saint-Germain hätte Hjulmand am liebsten sofort wieder gespielt. »Nach so einer Niederlage willst du so schnell wie möglich noch ein Spiel spielen. Für mich wäre es besser morgen, aber es ist Sonntag«, sagte der 53-Jährige. Während Lucas Vázquez und Nathan Tella für die Partie in der Fußball-Bundesliga weiterhin ausfallen, stellte der Trainer die Rückkehr von Patrik Schick und Jarell Quansah in Aussicht.