Trigema-Chefin Bonita Grupp: SPD-Pläne erschweren Firmenübergaben

BRULADINGEN. Mit den umstrittenen Reformplänen der SPD für die Erbschaftsteuer ist auch Trigema-Chefin Bonita Grupp absolut nicht einverstanden. »Den Nachfolgern die Planbarkeit einer Übernahme mit möglichen zusätzlichen Steuern zu erschweren, legt dem Mittelstand in der ohnehin schon schwierigen Situation Steine in den Weg«, kritisierte die Unternehmerin aus Burladingen (Zollernalbkreis), die auch CDU-Mitglied ist, im Gespräch mit der »Stuttgarter Zeitung« und den »Stuttgarter Nachrichten«.

Würden die Pläne umgesetzt, trauten sich manche Nachfolger eine Übernahme vielleicht nicht mehr zu – »und das Unternehmen wird verkauft«, vermutet Grupp. »Das kann nicht im Sinne der deutschen Wirtschaft sein, wenn sich dann ausländische Investoren die Mittelständler in Deutschland krallen.«

Gemeinsam mit ihrem Bruder Wolfgang Grupp junior hatte die 36-Jährige Anfang 2024 die Geschäftsführung der Textilfirma Trigema übernommen. Nach ihren Angaben waren deren Anteile zuvor von ihrem Vater Wolfgang Grupp senior anteilig an seine Frau und die beiden Kinder verschenkt worden, um die Steuerlast gering zu halten. Grupp Senior hatte mehrere Jahrzehnte lang das Unternehmen geführt. Er gilt als einer der profiliertesten und schillerndsten Kaufleute in Deutschland.

Die Pläne der SPD

Die SPD will reiche Erben stärker besteuern - trotz deutlicher Ablehnung durch den eigenen Koalitionspartner CDU und Wirtschaftsverbände. Für Unternehmen soll es einen neuen Freibetrag von fünf Millionen Euro geben. Darunter liegende kleine und viele mittlere Unternehmen sollen steuerfrei übertragen werden können. Vermögenswerte über diesem Betrag sollen ab diesem Betrag progressiv besteuert werden, mit Stundungsmöglichkeiten von bis zu 20 Jahren. Geltende Verschonungsregeln will die SPD abschaffen.

Und Folgen für Trigema

Das hätte aus Sicht Grupps auch für Trigema Folgen: Das Geld sei zu einem großen Teil im Unternehmen gebunden, sagte sie den Zeitungen. »Wir können uns von unserer Färbemaschine oder der Produktionshalle, die hohe Beträge gekostet haben, nichts abknapsen.« (dpa)