Tresorfächer leer geräumt – Polizei nimmt Duo fest

Wegen Betrugs mit Tresorfächern hat die Polizei in Karlsruhe einen Mann und eine Frau festgenommen. Der 34-Jährige und die 33 Jahre alte Frau befinden sich in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die beiden sollen Tresorfächer angeboten haben, in denen man Wertgegenstände einschließen konnte. Doch statt die Gegenstände sicher aufzubewahren, sollen die Beschuldigten die Schließfächer geleert und die Gegenstände gestohlen haben. Der Schaden bewege sich nach aktuellen Schätzungen im oberen sechsstelligen Bereich, hieß es weiter.

Mindestens fünf Geschädigte mieteten demnach die vermeintlich sicheren Fächer an und deponierten darin wertvolle Besitztümer. Als die Geschädigten keinen Zugriff mehr auf die Fächer hatten, erstatteten sie Strafanzeige. Bei Durchsuchungen am Donnerstag stellten die Beamten zahlreiche elektronische Geräte, Bargeld und weitere mutmaßliche Beweismittel sicher.