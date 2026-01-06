Treppenhaus stürzt bei Rettungseinsatz ein - Sechs Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Während eines Einsatzes von Feuerwehr und Rettungsdienst ist in Oppenweiler nordöstlich von Stuttgart ein Treppenhaus eines Einfamilienhauses eingestürzt. Sechs Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer, wie die Polizei berichtete.

Unter den Verletzten seien vier Feuerwehrleute, eine Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sowie der Bewohner des Hauses, dem der ursprüngliche Einsatz gegolten hatte. Er sowie ein Feuerwehrmann und die DRK-Mitarbeiterin gehören den Angaben nach zu den Schwerverletzten.

Eigentlich waren die Einsatzkräfte wegen eines medizinischen Notfalls angerückt, als es gegen 10.00 Uhr zu dem Unglück im Rems-Murr-Kreis kam. Warum das Treppenhaus einbrach, ist laut Polizei völlig unklar. Einsturzgefährdet sei das Haus nun aber nicht. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit starken Kräften vor Ort gewesen, wie es weiter hieß. Auch ein Rettungshubschrauber war den Angaben nach im Einsatz.