Treffen zur Bürokratie: Ergebnisloses Gespräch bei Regierung

Ein Treffen von Spitzenvertretern der Landesregierung, Kommunen und Verbänden zum Abbau von bürokratischen Hürden und staatlichen Vorschriften ist am Freitag in Stuttgart ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen. Ein Sprecherin des Staatsministeriums sagte: »Die Beteiligten sind in konstruktive Gespräche eingetreten. Weiterhin ist das Ziel, ein gemeinsames Format und eine gemeinsame Zielvorstellung zu verabreden.« Kommunen und Wirtschaft hatten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) aufgefordert, einen »Zukunftskonvent« einzuberufen, »um einen Wandel hin zu einem modernen Zukunftsstaat mit verlässlichen und umsetzbaren Zusagen« anzustoßen.