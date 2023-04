Aktuell Land

Transporter fährt auf A96 in Unfallstelle: Zwei Verletzte

Bei einem Unfall mit zwei Fahrzeugen auf der A96 nahe Leutkirch-Gebrazhofen (Landkreis Ravensburg) sind zwei Menschen verletzt worden. Auf der Autobahn Richtung Lindau war am Montagmorgen nach dem Unfall nur noch eine Spur befahrbar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ersten Erkenntnissen zufolge war demnach ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache in eine Leitplanke gekracht. Ein nachfolgender Kleintransporter fuhr dann in die Unfallstelle. Beide Fahrer wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Fahrzeuge können derzeit auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeifahren, sagte die Sprecherin weiter. Es sei aber viel Verkehr - es bilde sich langsam Stau.