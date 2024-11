Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat sich in der Nähe von Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis mit einem Kleintransporter überschlagen. Der 35-Jährige kam in einer Kurve von der Straße ab, weil er nach ersten Erkenntnissen zu schnell gefahren war, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug sei in einen Grünstreifen geschleudert worden. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr befreit und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Kleintransporter war durch den Unfall stark beschädigt.