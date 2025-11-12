Trainer Walker verlängert in Schwenningen bis 2028

Die Schwenninger Wild Wings planen langfristig mit Cheftrainer Steve Walker. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit dem Kanadier sei bis 2028 verlängert worden, teilte der Tabellenzehnte mit. Der 52-jährige Walker trainiert die Schwenninger seit 2022 und führte das Team in den vergangenen beiden Spielzeiten in die DEL-Playoffs.
»Steve hat uns als Club in den vergangenen Jahren sportlich enorm geprägt und die erfreuliche Entwicklung maßgeblich mitzuverantworten«, sagte Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner. »Seine Spielidee passt perfekt zu uns.«
