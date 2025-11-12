Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Trainer Walker verlängert in Schwenningen bis 2028

Der Vertrag von Eishockey-Trainer Steve Walker bei den Schwenninger Wild Wings läuft am Saisonende aus. Doch nun hat der DEL-Club vorzeitig Klarheit geschaffen.

Steve Walker bleibt weitere zwei Jahre Trainer der Schwenninger Wild Wings. Foto: Uwe Anspach/DPA
Steve Walker bleibt weitere zwei Jahre Trainer der Schwenninger Wild Wings.
Foto: Uwe Anspach/DPA

Die Schwenninger Wild Wings planen langfristig mit Cheftrainer Steve Walker. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit dem Kanadier sei bis 2028 verlängert worden, teilte der Tabellenzehnte mit. Der 52-jährige Walker trainiert die Schwenninger seit 2022 und führte das Team in den vergangenen beiden Spielzeiten in die DEL-Playoffs.

»Steve hat uns als Club in den vergangenen Jahren sportlich enorm geprägt und die erfreuliche Entwicklung maßgeblich mitzuverantworten«, sagte Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner. »Seine Spielidee passt perfekt zu uns.«

