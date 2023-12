Aktuell Land

Trübes Wetter und Glätte - Temperaturanstieg zum Wochenende

In Baden-Württemberg bleibt es zunächst weiter frostig, mit ansteigenden Temperaturen in den kommenden Tagen. Für Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Glätte und gebietsweise Schneefall mit Temperaturen von minus drei bis plus fünf Grad. Das Thermometer soll am Freitag dann auf Werte von null Grad an der Donau bis sieben Grad im Breisgau hinaufklettern. Am Samstag wird es milder mit vier bis elf Grad.