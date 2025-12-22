Trüber Wochenstart – Sonne nur auf Schwarzwald und Alb

Bitte aktivieren Sie Javascript

Grautöne in den Niederungen, Lichtblicke in den Höhen – so zeigt sich der Montag im Südwesten. Im Land herrscht am Montag zwar ruhiges, aber nicht überall freundliches Winterwetter.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist zunächst vor allem in den feuchten Niederungen des Südens mit Nebel zu rechnen. Der Nebel soll sich entlang des Rheins und von der Alb über Oberschwaben bis zum Bodensee ziehen. Auch abseits davon bleibt es vielerorts unter einer hartnäckigen Hochnebeldecke anhaltend trüb. Ganz anders die Stimmung im Schwarzwald und auf der Albhochfläche: Dort lockert es häufiger auf, und es stellt sich ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken ein.

Die Temperaturen bewegen sich auf mäßig kaltem Niveau – um 0 Grad in Oberschwaben, bis etwa 5 Grad am Rhein. Auf dem Feldberg und dem Klippeneck können dank der besseren Sonneneinstrahlung sogar bis zu sieben Grad erreicht werden. Der Wind weht schwach aus Ost bis Nordost, frischt in Böen aber stellenweise etwas auf.

In der Nacht zum Dienstag hält sich der Hochnebel weiterhin zäh. Die Temperaturen sinken auf rund einen Grad im Rheingraben, sonst herrscht leichter Frost mit Werten um minus zwei Grad.