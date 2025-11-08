Trübe Aussichten im Südwesten – Sonne nur in den Bergen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wer es kuschelig mag, wird sich freuen: Im Südwesten zeigt sich der November weiter von seiner grauen Seite. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge bleibt es am Wochenende in vielen Landesteilen trüb und neblig. Nur in höheren Lagen wie auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald könnte sich zeitweise die Sonne durchsetzen.

Am Samstag liegen die Höchstwerte laut DWD bei 4 bis 8 Grad, lokal bis 10 Grad. Bis in den Vormittag halte sich häufig dichter Nebel, auch am Nachmittag bleibe es oft noch trüb. »Der Nebel löst sich sehr zögerlich auf«, sagte eine DWD-Meteorologin. »Von Sonnenschein kann nicht die Rede sein.«

Nächtlicher Nebel auch kommende Woche angesagt

In der Nacht zum Sonntag kehrt der dichte Nebel zurück. Auch tagsüber bleibt es meist stark bewölkt, zeitweise sei etwas Regen möglich. »Wir haben typisches Herbstwetter.« Die Temperaturen erreichen maximal 7 bis 11 Grad.

Zum Wochenstart am Montag ändert sich wenig: Es bleibt dicht bewölkt mit gelegentlichem Nieselregen. »Der Wind fehlt, der den Nebel wegschieben könnte.« Die Höchstwerte steigen leicht auf bis zu 12 Grad. Nachts kann es sogar auf 0 Grad abkühlen – Autofahrer sollten sich laut DWD auf Nebel einstellen.