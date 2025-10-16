Trüb, neblig, nass – Herbst zeigt graue Seite

Bitte aktivieren Sie Javascript

Anhaltend trüb, nur selten zeigt sich die Sonne: So lässt sich das Wetter in Baden-Württemberg bis zum Wochenende beschreiben. Bereits am Donnerstag geht es nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) bewölkt und neblig-trüb los. Dort, wo es bewölkt ist, soll später auch Regen fallen. Im Tagesverlauf soll es gebietsweise etwas Sonne geben. Wärmer als 16 Grad im Breisgau wird es laut DWD nicht, im Bergland werden um die 10 Grad erwartet.

Am Freitag ist es oft stark bewölkt, auch trüb, es regnet weniger. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 Grad im Bergland und 17 Grad im Breisgau. Nach Nebel wird es den Meteorologinnen und Meteorologen zufolge am Samstag freundlicher. Teils löst sich der Nebel jedoch »zögerlicher« und es bleibt anhaltend trüb. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 9 und 16 Grad, am mildesten wird es am südlichen Oberrhein.

Die Nacht zum Sonntag wird klar, wie der DWD sagt. Jedoch zieht demnach erneut Nebel oder Hochnebel auf. Vielerorts kann es Frost in Bodennähe geben. Am Sonntag hängt zunächst gebietsweise erneut Nebel über Baden-Württemberg. Zwischen Alb und Bodensee kann es teils bis in den Nachmittag trüb bleiben. Sonst erwartet der DWD oftmals Sonne, bei Höchstwerten von 9 bis 16 Grad.